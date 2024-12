Ilrestodelcarlino.it - Cantieri del tram a Bologna, a che punto siamo

, 9 dicembre 2024 – Proseguono i lavori della linea rossa del, iniziati nell’aprile del 2023 e il cui termine è previsto nel giugno 2026. A fine novembre sono stati chiusi idi alcuni lotti in zona Fiera, nello specifico in viale della Fiera e viale Europa (dove la viabilità è già stata istituita la viabilità definitiva, come sarà con lavia in funzione) e in via Serena-via della Repubblica. Proseguono, invece, gli altri, compresi quelli in centro storico: in via Riva Reno si è conclusa la prima fase dei lavori con la riapertura del corsello che va da piazza Azzarita fino a via Brugnoli e la corsia da piazza Azzarita a via Lame, mentre proseguono i lavori nel tratto ovest della strada, quello che porta a via San Felice. In via Ugo Bassi, invece, è stato riaperto il tratto che dall’incrocio con via Marconi porta fino all’incrocio con via Testoni da un lato e via Nazario Sauro dall’altro.