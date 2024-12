Oasport.it - Calcio a 5: Italia, i convocati per il doppio test amichevole contro la Lituania

Dopo le vittorie nelle amichevolila Norvegia, dell’inizio del mese di novembre, la nazionalena maschile dia 5 è pronta a tornare in campo in questo dicembre per un altronon ufficiale: questa voltalaa Benevento.La squadra di Salvo Samperi, ct che sta iniziando il suo percorso verso l’obiettivo di qualificazione agli Europei 2026, è pronta a misurarsii baltici nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 dicembre; entrambe le partite inizieranno alle ore 20.Lo staff tecnico ha scelto di convocare 18 giocatori: 4 portieri e 14 giocatori di movimento, fra loro si rivedono il talento Antonino Isgrò e Francesco Liberti. Prime convocazioni invece per Fabio Tondi e Federico Barra. Di seguito l’elenco completo dei.L’ELENCO DEIPortieri: Carlos Dalcin (Feldi Eboli), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Jurij Bellobuono (Napoli), Fabio Tondi (L84 Torino)Giocatori di movimento: Venancio Cini Baldasso (Feldi Eboli), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Federico Barra (Feldi Eboli), Giuliano Fortini (L84 Torino), Murilo Schiochet (L84 Torino), Antonio Molaro (Petrarca), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Michele Podda (Meta Catania), Italo Rossetti (Braga), Julio De Oliveira (Ecocity Genzano), Leonardo Micheletto (Ecocity Genzano) Matheus Barichello (Italservice Pesaro), Antonino Isgrò (Roma 1927)Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente tecnico: Vanni Pedrini; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Preparatore atletico: Dario Pompa; Video analista: Sebastiano Giuffrida; Area tecnica: Riccardo Manno (15-19/12), Piero Gialli (12-14/12 e 16-19/12) e Andrea Cardone (14-15/12); Medici: Carmelo Papotto e Benedetto Carta; Fisioterapisti: Emiliano Diaferia, Claudio Princiottà Spano (15-19/12) e Marco Fiore (9-15/12); Nutrizionista: Marco Rufolo.