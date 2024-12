.com - Baskin Jesi / Moie: 2° edizione del “Papino Day”, presente il Presidente Acquaroli

Leggi su .com

Quattro i team partecipanti tra cui le due formazioni del New, il NewOrange e NewBlack oltre a Casa di Oz Vallefoglia Pesaro eSenigallia basket 2020, 9 dicembre 2024 – Un’ Immacolata all’insegna di sport ed inclusione.Domenica 8 dicembre è andato infatti in scena la secondadel “Day” memorial in ricordo di Paolo Compagnucci, padre di un “angelo” delno prematuramente scomparso lo scorso anno.Quattro i team marchigiani di basket inclusivo che si sono contesi il Trofeo, tra cui le due formazioni del New, il NewOrange e NewBlack oltre a Casa di Oz Vallefoglia Pesaro eSenigallia basket 2020.Fai clic qui per vedere lo slideshow.La turnazione di gioco mattutina ha visto uscire vincenti i due team di casa, che hanno avuto la meglio in campo su Senigallia e Vallefoglia, aggiudicandosi la finale per il primo e secondo posto, disputata nel pomeriggio.