Tvzap.it - Anna e la festa, il gesto di Sinner non passa inosservato e lei prende una forte decisione

Leggi su Tvzap.it

Jannikcontinua a far rumore sia dentro che fuori dal campo. Oltre ai suoi risultati, infatti, fa discutere anche la sua vita privata. La storia d’amore conKalinskaya continua a far mormorare i fan. Molti pensano che tra di loro sia finita, ma nelle ultime ore c’è stato undel tennista che non èto. (Continua.)Leggi anche: Jannik, il dettaglio dopo la presunta separazione daLeggi anche: Jannik, chi è l’ex fidanzata avvistata alla finale di TorinoLa storia d’amore tra JannikKalinskayaLa storia d’amore tra JannikKalinskaya è stata ufficializzata nel maggio del 2024. Prima i due erano stati fidanzati rispettivamente con l’influencer Maria Braccini e con il tennista Nick Kyrgios. La loro relazione amorosa, però, sembrerebbe aver avuto già una battuta d’arresto.