Puntomagazine.it - Alimentazione e movimento, i consigli dei pediatri Sipps per vivere al meglio le vacanze sulla neve

Leggi su Puntomagazine.it

Dalla prima colazione alle ore di sonno fino alla reidratazioneRoma – Quando i bambini si preparano a trascorrere intere giornate immersi nella magia dellaper sciare, fare snowboard, slittare, fare una escursione con le ciaspole o solo per giocare a pallate, i genitori devono affrontare un problema: come garantire che i piccoli abbiano l’energia e la forza necessarie per affrontare queste attività intense, preservando la loro salute e prevenendo infortuni?In vista delle festività del Natale e delleche molti bambini italiani passeranno in montagna, idella Società Italiana dia Preventiva e Sociale () forniscono utili indicazioni pratiche e scientificamente fondate a mamme e papà per accompagnare i bambini in queste esperienze uniche, sostenendoli con corretta, preparazione fisica e attenzione al recupero.