Anteprima24.it - Albero crollato nel campus universitario, si aggrava l’altro 25enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva del “Ruggi” ildi Petina che lo scorso 30 novembre era rimasto ferito – insieme ad altri due studenti – in seguito al crollo dell’neldi Fisciano. Il giovane nelle scorse ore ha avuto alcune complicazioni che hanno reso necessario il trasferimento, facendo slittare anche l’intervento per le fratture al bacino e al sacro riportate. La situazione – da quanto si apprende – resta monitorata ma sotto controllo. Più gravi le condizioni deldi Eboli che è ricoverato in Terapia Intensiva sin dalle ore immediatamente successive all’incidente. Il quadro clinico è stabile ma considerato grave. Ha riportato una prognosi di 40 giorni, invece, il 20enne che è ancora ricoverato in ospedale.