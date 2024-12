Laprimapagina.it - 3° Concorso Letterario di Poesia “Araba Fenice”

Melicucco – Abbiamo raggiunto il nostro amico e collaboratore/corrispondente Rosario Logiacco. Presidente Fondatore della Associazione Culturale “la”, tralasciamo altri titoli che lo distinguono in determinati ambienti, è giusto far presente, visto l’argomento, che Lui rappresenta come Console Onorario la Repubblica dei Poeti su Wiki. Illustrissimo, sappiamo che avete organizzato la III° edizione deldi #“, come mai per ildi questa edizione avete scelto il Borgo di Policastrello ; Premetto che tale borgo si trova tra le colline della Sila, attraversato dalla ciclovia dei parchi e dal percorso nazionale del CAI, abbiamo scelto questo posto dopo aver conosciuto il Sig. Carlo Campolongo, il quale gestisce un centro di accoglienza, dove siamo stati ospiti, e quindi lo abbiamo anche visitato, un borgo molto carino sotto l’aspetto architettonico, storico e culturale, da visitare e soggiornarvi per trascorrere momenti di assoluto relax e farsi un tuffo nella storia, direi molto interessante ; si si certamente, lo abbiamo scelto per dare visibilità a questo piccolo gioiello di paesino, per contribuire soprattutto ad un progetto sociale ed anche turistico culturale, dove l’aiuto di noi tutti è fondamentale.