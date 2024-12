Oasport.it - Volley femminile, Scandicci batte Milano nel big match: Antropova show contro Egonu. Ok Busto e Chieri

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la 12ma giornata della Serie A1 diha sconfittoal tie-break nel bigdi questo turno: lo sdiretto tra le due compagini al secondo posto in classifica ha premiato le toscane, capaci di rimontare da 0-1 e 1-2 e di portarsi così a dieci lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano, mentre ora le lombarde sono a -11 dalle Campionesse d’Italia.Prova straripante dell’opposto Ekaterina, che ha messo a segno 34 punti (5 muri, 3 ace) e ha vinto l’atteso duello con Paola(21). Tra le fila delle padrone di casa si sono distinte anche Linda Nwakalor (10), Kara Bajema (6) e Britt Herbots sotto la regia di Maja Ognjenovic. Anon sono bastate la prestazione della sua bomber e i 17 punti a testa messi a segno dalle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, 10 punti (4 muri) per la centrale Anna Danesi, ancora assente la regista Alessia Orro.