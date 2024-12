Calciomercato.it - Vlahovic via gratis dalla Juventus: il bomber serbo ha già trovato squadra

Leggi su Calciomercato.it

Il rinnovo dell’attaccantesempre più lontano ed ora l’addio ai bianconeri diventa più probabile: c’è già il club dove andareL’assist a Mbangula per il gol del pareggio è stato decisivo, ma Dusancontinua la sua astinenza dal gol.Viaha già(LaPresse) – Calciomercato.itL’ultimo in campionato è datato 27 ottobre, in casa dell’Inter, mentre in Champions è arrivato una settimana dopo contro il Lille. Di mezzo c’è stato anche l’infortunio che lo ha portato a saltare le sfide contro Milan, Aston Villa e Lecce. Poi il rientro con assist contro il Bologna ed una prestazione tutto sommato positiva anche senza andare in rete.Questo il campo, perché c’è anche un altro aspetto che tiene sospesi i tifosi della. Il riferimento è al contratto dell’attaccante, in scadenza nel 2026.