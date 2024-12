Isaechia.it - Uomini e Donne, Morena Farfante svela quali sono i ritocchi estetici ai quali si è sottoposta

Fra le dame più discusse della nuova stagione dic’è sicuramente. Lunghi capelli castani e fisico procace la 38enne di Catania si è fatta fin da subito notare per il suo carattere esuberante e per non averle mai mandare a dire già dalla sua prima apparizione nel dating show di Maria De Filippi.Nel programma di Canale 5 aveva iniziato una frequentazione con Mario Cusitore, una conoscenza salita alla ribalta delle cronache rosa per il “caso mutanda” ovvero gli slip che aveva dimenticato nella macchina dell’ex corteggiatore, passato quest’anno nell’altra parte del parterre. I due infatti avevano consumato un rapporto sessuale di cui si è tanto parlato poi nelle puntate (peccato che i momenti più clou siano poi stati tagliati. Sante siano le anticipazioni delle talpe presenti fra il pubblico!).