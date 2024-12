Sondriotoday.it - Ubriaco guida sotto la neve: si schianta

Nelle prime ore di domenica mattina, un automobilista di 28 anni ha perso il controllo della sua vettura a Sankt Moritz, in Engadina, causando danni materiali. L'incidente si è verificato intorno alle 2:30 in Via dal Bagn.Il giovane, proveniente da St. Moritz Bad e diretto verso il centro del.