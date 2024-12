Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Zelensky e l’Ucraina vorrebbero fare un accordo con la Russia per porre fine alla guerra. Conosco bene Putin, è ora di agire”

Dice che Volodymyrè pronto a negoziare per far finire la. E siccome lui conosceVladimir, è questo il momento di. Donaldsceglie la serata dell’inaugurazione di Notre Dame per intervenire sul fronte dellain Ucrina. Ieri a Parigi il presidente eletto degli Stati Uniti ha avuto un incontro trilaterale all’Eliseo cone con il presidente francese, Emmanuel Macron. Poi ha fatto un appello per il “cessate il fuoco immediato” in Ucraina e per l’avvio di “negoziati”.“una questa follia. Hanno perso in modo ridicolo 400.000 soldati e molti più civili. Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati”, ha scrittosul suo social network, Truth. “Troppe vite sono state sprecate inutilmente, troppe famiglie sono state distrutte e, se continua così, può diventare qualcosa di molto più grande e di molto peggiore.