Ilfattoquotidiano.it - Travaglio (Nove): “Grillo ha una questione personale contro Conte. Riceverà dagli iscritti un ‘vaffa’ ancora più sonante della settimana scorsa”

“Io preferisco ricordareda vivo, nel senso che è una tristezza sconfinata vedere questo inacidimento senile di una persona che era così presente, così sveglia, così intuitiva.”. Così Marco, ad ‘Accordi&Disaccordi’ condotto da Luca Sommi sul, ha commentato l’ultimo atto del fondatore che ha inviato al Nazareno una lettera indirizzata ad Elly Schlein per informarla sull’inaffidabilità di. “Mi imbarazza vedere questi video, questa letterina. Perché è arrivato a questo punto? Secondo me è una– ha dettoil giornalista – Dato che non c’è nessunapolitica perché lui non ha nessun progetto politico alternativo a quello di, altrimenti avrebbe partecipato ai lavori dell’Assemblea costituente con il suo peso, facendo unaproposta rispetto a quella del movimento a guidae non l’ha fatto, si è estraniato, mandava messaggi chiedendo l’astensione.