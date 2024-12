Tg24.sky.it - Torre del Greco, 27enne picchia la compagna: la suocera lo incastra con un video

Leggi su Tg24.sky.it

Ennesimo episodio di violenza domestica, questa volta risolto con l’aiuto della madre della vittima. La vicenda si sviluppa adel, in provincia di Napoli dove un uomo di 27 anni, marittimo, utilizza violenza sulla propriada tempo. L’uomo, al ritorno dalle trasferte per lavoro, accusa spesso la donna di tradimento. Le liti tra i due culminano in atti di violenza, anche davanti agli occhi del loro bambino di tre anni. Ma di fronte all'ultima aggressione in ordine di tempo, ladel, con l’utilizzo del cellulare, riprende le violenze mentre le urla della donna costringono i vicini di casa a chiamare il 112. I carabinieri, intervenuti sul posto, arrestano così l’uomo.