Reggionarra 2025 | il festival della narrazione per bambini torna con il tema ' Tutto è possibile'

La XIX edizione disi terrà dal 23 al 25 maggio, ma i preparativi già fervono per organizzare uno dei principali eventicittà, dedicato ai più piccoli e al poterecome strumento formativo. In questi giorni l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud ha convocato il tavolo dei diversi partner (nella foto) che collaborano alla realizzazione delper decidere insieme ile le peculiarità di questa nuova edizione. "Ilscelto per questa edizione è ‘’ e richiama la forza immaginativa del racconto come strumento per affrontare il presente – dice Marwa Mahmoud - In un tempo in cui lunghe ombre sembrano proiettarsi sul domani, le storie si offrono come uno spazio di resistenza e speranza, capace di allenare l’immaginazione a scoprire nuove possibilità".