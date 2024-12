Ilrestodelcarlino.it - Promozione girone A: Jesina e Fermignanese si sfidano per il primato nella 14esima giornata

I riflettori in questadiA) sono puntati sul Carotti di Jesi. Oggi di fronte prima contro seconda in classifica,contro, divise da un solo punto, in un raggruppamento dove regna l’equilibrio. Solo nell’ultimac’è stato il sorpasso da parte dei leoncelli (che oggi per il big match dovranno fare a meno di Di Gennaro e Massei, squalificati) nei confronti della, con quest’ultima che ultimamente non brilla (non vince da tre partite). Oggi in campo anche la Biagio Nazzaro Chiaravalle (che proprio ieri ha ufficializzato il difensore Alessandro Rabini dalla Fermana, classe 2004), dopo la vittoria di domenica casalinga, con tanto di esordio vittorioso di mister Fenucci sulla panchina dei rossoblu. I biagiotti cercheranno di confermarsi a Pergola per evitare pure il sorpasso in classifica da parte dei padroni di casa.