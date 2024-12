Ilgiorno.it - Premio Sgurieta al ricercatore. Testimonial di impegno sociale

Il giovaneAndrea Chiodini ha ricevuto il, promosso dalla Pro loco, che ha scelto l’ambiente scolastico come luogo e momento della premiazione: Chiodini è stato invitato dalla preside della locale scuola media, Alessandra Moscatiello, per parlare a una cinquantina di ragazzi che si apprestano a lasciare la scuola al termine dei tre anni di studio e sono alle prese con un’importante scelta di vita, quale indirizzo scolastico, di studio e di lavoro scegliere per porre le basi del loro futuro. Due ore di lezione-testimonianza in cui Andrea Chiodini ha parlato soprattutto delle sue conoscenze in ambito scientifico, di come la chimica si è sviluppata nei decenni e quali prospettive di lavoro ci possono essere in questo ambito. Offrendo una proposta alternativa allo studio delle materie umanistiche.