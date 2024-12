Iodonna.it - Per l'Inverno 2024, la classica gonna plissettata si rifà il look, diventando audace e interessante. Merito di abbinamenti inediti, da provare da mattina a sera

Dress to impress, recita un modo di dire anglosassone. Nascoste e celate sotto strati di cappotti, maglioni e top, può rivelarsi complicato fare colpo in fatto di stile durante la stagione fredda. Una soluzione, però, esiste: il segreto è puntare su capi magnetici, impossibili da non notare. Un esempio? Laa pieghe grigia. Come vestirsi a dicembre: 5 outfit a cui ispirarsi X Extra long e avvolgente, la pleated skirt dell’è diventata adulta.