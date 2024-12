Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese ha speso oltre un’ora per cinque mosse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:01 UFFICIALE:è sotto l’ora di riflessione. Deve effettuare la quinta mossa. No, non è un errore.10:58 La vera domanda a questo punto è: com’è possibile chesia praticamentesotto di tempo? Sta per scoccare l’ora già spesa.10:56 Quali le opzioni di? La naturale Cc6, sviluppo, o meno probabilmente la priva di compromessi a5 con posizione ancora più intricata nel breve termine. Alternativamente c’è anche g6 che apre il fianchetto d’Alfiere.10:54è già adesso in serissimi guai di tempo. Ha meno die 8 minuti per arrivare alla 40a mossa, e siamo appena alla 5a.10:51 Adesso siamo veramente in un Blumenfeld alla rovescia con l’aggiunta di a3.10:48ha ripreso a pensare ed è vicino ad aver usato complessivamente 50 minuti.