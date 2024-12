Metropolitanmagazine.it - L’incanto di West Side Story al Teatro Sistina a Roma: raccontare il presente partendo dal passato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lo aspettavamo già da un po’, e finalmente è arrivato:è adesso aldi, debuttando con la sua prima ieri sera 7 dicembre. La magia si respirava sin da via, quando attraversando la strada, la soundtrack si sentiva già fuori dal. E quest’aria che viene dall’Upperrimarrà in scena fino al 12 gennaio 2025: sin da subito è chiaro, respireremo arte e passione, musica e colori, ma anche temi attuali su cui si basa il famosissimo spettacolo, e potremmo pensare (un po’ come Wicked.) a quanto storie delin realtà siano tremendamente piene dial: musica, colori e le interpretazioni di Luca Gaudiano e Natalia Scarpoliniha un cast notevole di 30 artisti e un’orchestra dal vivo di 18 elementi, e sicuramente aveva tutte le premesse per essere una delle proposte teatrali più attese e vibranti della stagione.