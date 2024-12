L’impresa di Leclerc non basta alla Ferrari | in F1 trionfa la McLaren E lui si dispera | Non so che dire – Il video

Leggi su Open.online

Charlesaveva promesso che avrebbe fatto «qualcosa di molto speciale» nel Gran Premio di Abu Dhabi in programma oggi, domenica 8 dicembre. E non si puònon lo abbia fatto. Partito d19esima posizione (penultimo), ha dato l’assaltopista e ha risalito una posizione dopo l’altra, sino a chiudere terzo. Performance straordinaria, ma insufficiente a strappare un numero sufficiente di punti perché lariuscisse a superare lanella classifica costruttori di Formula 1. Stagione finita con l’esito più prevedibilevigilia: ha vinto la scuderia britannica per la prima volta dal 1998, con 14 punti di vantaggio sulla scuderia di Maranello. E cosìa fine gara è apparso abbacchiato, nonostante la super-rimonta. Comunicando via radio con il team, si è quasi scusato di non aver fattofino in fondo.