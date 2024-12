Lanazione.it - L’ex ciclista Colbrelli e quei malori. La telefonata con Bove: “So cosa si prova, forza”

Firenze, 8 dicembre 2024 – “Ciao Edo, non ci conosciamo. Ma sostaindo. Conosco quel dolore. Sappi che sei vuoi parlare, ci sono”. Un messaggino su Instagram che neanche 24 ore dopo s’è trasformato in unapiena d’affetto. “Se non ti disturbo ci possiamo sentire?” chiede Edoardo, calciatore della Fiorentina accasciatosi a terra la scorsa domenica durante Fiorentina-Inter per quella maledetta aritmia che lo ha portato pochi minuti prima dell’arrivo a Careggi all’arresto cardiaco. Dall’altra parte della cornetta, ‘il Cobra’, Sonny. Exin rampa di lancio che nel marzo ‘22, tagliato il traguardo della prima tappa del giro di Catalogna dopo la volata, affannato, s’è stretto la mano al petto prima di “vedere tutto nero”. Oggi su quel petto Sonny porta un mini defribrillatore sottocutaneo.