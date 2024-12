Sport.quotidiano.net - Juventus rimonta il doppio svantaggio: gol di Mbagnula e Koopmeiners

Primo tempo 6’ Destro di Ndoye dal cuore dell’area bianconera, Cambiaso respinge in corner col piede sinistro che resta ammaccato e che lo costringe a uscire qualche minuto più tardi. 10’ Grande combinazione rossoblù: Miranda per Castro che di petto scodella il pallone per Ndoye, l’esterno destro scheggia il palo a Perin battuto. 19’ Punizione insidiosa di Miranda, la barriera bianconera devia in corner. 25’ Kalulu incrocia la gamba di Odgaard lanciato a rete dal tracciante di Miranda: dopo il check del Var Marchetti non sanziona il bianconero, che rischiava l’espulsione. 30’ 0-1 GOL NDOYE Holm serve una palla geniale allo svizzero che in splendida solitudine trafigge Perin con un gran destro sotto la traversa. 34’ Conceicao salta Pobega e serve Fagioli, ma il destro dal cuore dell’area rossoblù finisce alto: occasionissima sprecata.