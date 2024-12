Quotidiano.net - Jaguar, nuovo simbolo, nuovi modelli e colore rosa. La rivolta degli appassionati

Roma, 7 dicembre 2024 - Il processo di rebranding al quale ha preso parteprosegue con un'altra grande novità per il marchio britannico, che già da qualche giorno ha sostituito lo storico logo raffigurante l'ormai iconico giaguaro con ungeometrico composto da due lettere 'J' rivolte in senso opposto.ha lanciato infatti Type 00, una vettura elettrica lunga oltre 5 metri, dal design squadrato e dipinta con uno sgargiantemetallizzato chiamato 'Miami Pink'. Il prezzo ipotetico di questomodello in uscita si aggira intorno ai 120mila euro, dimostrando comepreveda di mantenere soltanto il 15% della sua attuale base di clienti in vista anche della nuova tendenza a muoversi verso il 'full electric'. "si trasforma per recuperare la sua originalità e ispirare una nuova generazione", ha annunciato l'amministratore della casa automobilistica con sede a Coventry, nel Regno Unito, Rawdon Gloder.