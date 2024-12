Thesocialpost.it - Incidente a Castelnovo: auto ribaltata, passeggero scomparso e guidatore che si rifiuta di farsi visitare

Soccorsi in azione nella notte in via Alighieri aSotto, dove una Bmw ha perso il controllo a una rotatoria, ribaltandosi sulla carreggiata. A bordo del veicolo si trovavano due persone. Ilsi è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.Il conducente, un uomo di 47 anni residente a Cadelbosco Sopra, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Reggio Emilia. Tuttavia, poco dopo l’arrivo ha rinunciato alle cure e si è allontanato dalla struttura sanitaria. Come previsto in questi casi, è stato avviato un accertamento sul suo stato psicofisico. Sono in corso anche verifiche per identificare ilche si è dileguato.I rilievi sul luogo dell’sono stati effettuati dalla polizia stradale di Guastalla, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’