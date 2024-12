Quotidiano.net - Inaugurazione scaligera: Riccardo Chailly incanta con 'La Forza del destino' di Verdi

Molte cose rendono memorabile questa: ma sopra ogni altra, la direzione diamava definire “tinta” l’atmosfera generale delle sue opere, con ciò intendendo l’insieme di parametri musicali (profili melodici, ritmici, colore, timbro, percorsi e concatenazioni armoniche) che forma il nucleo drammaturgico e il disegno dei personaggi: cioè a dire, il suo far teatro. Quella delladel, più d’ogni altra sua opera è ottenuta con la giustapposizione di un’oltremodo cospicua varietà di tratti: un “comic relief” shakespeariano, continuo reiterarsi di dettagli microscopici dai nessi anche molto laschi, eppure confluenti in una stupefacente fluidità conversativa, che sovente arretra i personaggi principali per fare emergere piccole figure laterali che nella loro digressione narrativa caratterizzano realisticamente l’ambiente.