ImmacolataPapa | nel mondo fame e guerre

10.58 A cosa serve la "crescita finanziaria dei Paesi privilegiati, se poi mezzomuore die di guerra, e gli altri restano a guardare indifferenti?" Così il Papa nella Basilica di San Pietro con i nuovi cardinali, nella solennità dell'Immacolata Concezione. "Dio ha scelto Maria, una donna, come compagna per il suo progetto di salvezza. Non c'è salvezza senza la donna, perché la Chiesa è donna", ha detto. L'Immacolata "non è un mito, un ideale impossibile: è la proposta di un progetto bello e concreto".