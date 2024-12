Iltempo.it - I miliziani nel garage di Assad: schiere di Ferrari e Lamborghini | VIDEO

dirosse fiammanti, supercare Merceded, lussuose berline, enormi suv, anche moto e quad. Sono le auto a disposizione dell'ex leader siriano Bashar al-. A mostrarle è ungirato daiche hanno preso il potere in Siria e che sono entrati neldel palazzo presidenziale di Damasco. La lussuosa residenza diè stata saccheggiata questa mattina nell'elegante quartiere di Malki. La residenza, composta da tre edifici di sei piani, è stata saccheggiata in precedenza, dopo la presa di Damasco da parte di una coalizione di ribelli guidata dal gruppo islamista radicale Hayat Tahrir al-Sham (HTS). JUST IN The Syrian rebels have finally found'swith dozens of luxury vehicles pic.twitter.com/piiXSfN3aT — Open Source Intel (@Osint613) December 8, 2024 Le enormi stanze sono vuote e i documenti sono sparsi sulle scale.