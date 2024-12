Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone Calcio sfida Ancona: una partita di prestigio allo stadio del Conero

Tante volte in passato – ricorda lo storico e passionato tifoso Francesco Tramontana – ilha incontrato squadre di, ma le sfide contro la prima squadra della città dorica risalgono solo ad anni recentissimi. La primaadnel 2019/2020, una sconfitta pesante (1-5) nel girone di andata del campionato poi interrotto per la pandemia, poi una doppianel minitorneo dell’anno successivo, quando addirittura il ‘Fosso’ tra andata e ritorno portò a casa quattro punti dei sei disponibili (2-0 all’andata ae 0-0 al ritorno al ‘Del’). Tra l’altro si gioca in uno scenario da favola, quello ‘del’ che nella sua storia recente ha anche ospitato due campionati di serie ‘A’ e gli squadroni che albergano nella massima serie. E se anche domenica non ci saranno i protagonisti di quelle stagioni, a ricordarci la nobiltà ed ildegli avversari in tribuna ed in panchina ci saranno di certo Vincenzo Guerini e Massimo Gadda, che della prima promozione in ‘A’ furono rispettivamente il condottiero ed il faro di centrocampo.