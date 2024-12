Fiorentina | battere il Cagliari oggi 1230 per restare in alto Gud in panca gioca Sottil Pongracic out Formazioni

.com - Fiorentina: battere il Cagliari (oggi, 12,30) per restare in alto. Gud in panca, gioca Sottil. Pongracic out. Formazioni

Leggi su .com

vicini all'Atalanta e al Napoli è l'obiettivo della. Approfittando anche dei passi falsi di Juve e Milan che possono essere staccate in maniera significativa. Il che vuol dire, per i viola, doverad ogni costo il(12,30), e prendere tre punti importanti e prestigiosi. In campo andrà unapriva die, ovviamente, di Bove. Edo è ancora ricoverato a Careggi, mentre il difensore croato ha ricevuto un colpo a un ginocchio che lo mette fuori usoL'articoloil, 12,30) perin. Gud inout.proviene da Firenze Post.