Due al prezzo di uno | così Giuntoli lo porta alla Juventus

Il dt dellaprepara una operazione creativa per il primo rinforzo per Thiago Motta, accelerazione dei bianconeriIl Napoli continua a marciare davanti, Inter e Atalanta vanno altrettanto veloci, per laè il momento di rispondere per non rischiare di perdere contatto. I bianconeri sono attesi a una serie fondamentale di partite da qui a fine anno per rimanere agganciati al treno di testa, quindi, successivamente, molto passerà anche dalle mosse in sede di calciomercato. Che diranno molto sulla concretezza delle ambizioni del club nella seconda parte di stagione.Due aldi uno:lo– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ecco perché, mentre sul campo la squadra di Thiago Motta è chiamata a una serie di risultati positivi senza potersi permettere altri passi falsi, al di fuori il dtdeve necessariamente accontentarlo nelle sue richieste e nei suoi bisogni.