Concerto di Santa Lucia con il Gruppo Ottoni del Conservatorio di Bergamo

La tradizione deldi, promosso sin dagli anni 2000 da Trento Longaretti in memoria della moglie Elsa, da quando l’artista è mancato nel 2017 è stata portata avanti dalla Associazione Longaretti; l’edizione 2024 delè realizzata in collaborazione con il Politecnico delle Arti diG. Donizetti a conclusione del più vasto progetto “Arte in carta”, articolato in incontri sul tema della produzione artistica su carta, una mostra tenutasi nel Monastero del Carmine e, appunto, il tradizionaledi.Protagonista delsarà ildeldi Musica G. Donizetti, diretto dal M° Ermes Giussani; il programma delè rappresentativo delle potenzialità dell’organico, passando dalla polifonia rinascimentale di Gervais, Gabrieli e Byrd al classicismo di Mozart, dal romanticismo di Bizet al folclorismo novecentesco di Joaquim Rodrigo, per concludersi con una selezione di canti natalizi.