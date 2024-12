Cinema | Capri Hollywood nel mito di Pino Daniele Peppino Di Capri e Frank Sinatra

Leggi su Ildenaro.it

Tre miti della musica anche nelsaranno al centro della programmazione del 29esimo– The International Film Festival (26 dicembre – 2 gennaio):con il docu-film «Nero a metà “, PepDicon un’anticipazione del film di Cinzia TH Torrini per Rai Fiction «Champagne» econ il docu-film «! Eternity» di Michael Oblowitz e Giorgos Papatheodorou Ad annunciarlo è Tony Renis, presidente onorario del festival organizzato dall’Istitutonel mondo con il sostegno di MiC-Dge Regione Campania, insieme ad Intesa Sanpaolo, Frecciarossa, Riflessi e Givova sempre stata al centro dell’attenzione dianche quest’anno lo sarà con tre momenti di grande impatto emotivo» dice Renis annunciando l’anteprima del documentario di Stefano Senardi e Marco Spagnoli «Nero a metà” in uscita in sala il 4-5-6 gennaio con Eagle Pictures nel decennale della morte di(che nel 2025 avrebbe compiuto 70 anni).