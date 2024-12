Ilnapolista.it - Chiesa vicino al ritorno in prima squadra, intanto gioca e segna con l’Under 21 del Liverpool (The Athletic)

Leggi su Ilnapolista.it

Federiconon sta brillando (è un eufemismo di quelli grossi) nella sua esperienza al. Qualche settimana fa Slot (il tecnico dei Reds) disse che non aveva ancora il passo della Premier ed era anche infortunato.sta seguendo il suo percorso di ricostruzione. Si sta allenando con21 dei Reds.in gol con21, Slot aspetta che la sua intensità sia a buon livelloDi seguito quanto riporta Athetic:“Il nazionale italiano è tornato ad allenarsi con i compagni die ha compiuto un altro passo positivo esordendo mercoledì con laUnder 21 del club contro il Nordsjaelland. Non ha perso tempo are, un gran tiro di destro per pareggiare la partita dopo appena 10 minuti a Kirkby. Ha continuato are per poco più di un’oradi essere sostituito.