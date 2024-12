Superguidatv.it - Chiara Tramontano a Verissimo: “Ho sognato una sua chiamata” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ha parlato di sua sorella Giulia e del nipotino Thiago, che le sono stati strappati troppo presto.ha mostrato il suo dolore, la sua rabbia e ripercorso i giorni più brutti della sua vita quando dopo aver cercato Giulia in lungo e in largo, ha appreso del ritrovamento del corpo.ha detto ad una Toffanin in lacrime: “Houna sua”. Sono stati mesi difficili per lei e la sua famiglia. Ora però c’è una nipotina, figlia del fratello, che hanno chiamato Giulia che regala loro grandi emozioni. Tramite di lei possono ancora nominare quella figlia e sorella che non c’è più. Ecco ilcon l’intervista integrale.c