Bologna sfiora la vittoria contro la Juventus | Ndoye e Pobega protagonisti

Aveva via via preso tutte le sembianze della serata perfetta. Un inizio convinto, coraggioso, di gestione. Poi le fiammate di, il palo e la porta spaccata a metà per stappare la partita. E nella ripresa, quasi a freddo, la zampata di, a eliminare definitivamente le scorie post-Lazio, mentre lo Stadium rumoreggiava, con Motta in tribuna a osservare, tra l’attonito e il nervoso. Ma il cerchio alla fine non si è chiuso, nemmeno stavolta: una sorta di maledizione, che ilva soltanto vicino a interrompere, come accaduto ieri. E allora, anche senza l’intera posta tra le mani, è comunque giusto salvare quei 60 minuti e oltre in cui ilè stato superiore, e soprattutto chi in quell’ora abbondante di gioco è stato protagonista di una metà di serata perfetta. A partire da, al terzo centro di fila dopo i due al Venezia.