Bologna, pareggio amaro all'Allianz Arena: Italiano vede crescita ma resta il rammarico

Altri due punti gettati al vento. Come a Genova e con l’Udinese. Ma uscire dall’con il rimpianto significa aver disputato una grandissima partita. Di più: la migliore della stagione fin qui. E anche per questo, ilfa ancor più male: "In campionato stiamo crescendo in maniera importante, è evidente. Ma è unenorme essere arrivati a un passo dal vincere allo Stadium e non esserci riusciti. Sarebbe stata la prima volta per me e per la maggior parte dei ragazzi e avrebbe significato molto. Abbiamo giocato per due terzi una gara strepitosa: quel poco che abbiamo concesso lo abbiamo pagato. Eche abbiamo pareggiato subendo gol all’ultimo minuto, con palla in nostro possesso". Vincenzosospira. Gara strepitosa, sì:da capire se dall’occasione persa iltrarrà spunti per migliorare ulteriormente o subirà un contraccolpo, che è l’altra faccia della medaglia.