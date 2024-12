Sport.quotidiano.net - Battocletti d'oro anche agli Europei di Cross, è tripletta storica. Crippa d'argento

Poker di mede per l’Italiadidi Antalya, in Turchia. Tre ori e unper la Nazionale di Atletica nella giornata di oggi grazie ai tre primi posti con Nadia, nella gara individuale e in quella a squadre e con la staffetta mista. Yemansi è arreso solamente a Jakob Ingebrigtsen che ha trionfato sul traguardo lo spagnolo Ndikumwenayo che ha completato il podio. Nella staffetta mista Pietro Arese, Sebastiano Parolini, Sinteayehu Vissa e Marta Zenoni hanno poi regalato un altro trionfo storico al nostro Paese, grazie proprio all’allungo finale di Arese che ha consentito precedere Francia (seconda) e Gran Bretagna (terza). Nadiaha compiuto invece l’ennesimo capolavoro della stagione, mantenendo il pronostico della vigilia e riuscendo a mettere in bacheca il terzo e il quarto oro della sua stagione grazieal successo a squadre.