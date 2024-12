Secoloditalia.it - Ballando con le stelle, incognita Mariotto: tra show e cronaca scoppia il caso politico. Una senatrice lo porta in aula

Tempi duri per Guillermo, finito dal palco dei giudice dicon leal centro di unche ladi questi giorni ha fatto rimbalzare dalla tv alle aule della politica, passando ovviamente per i corridoi di Viale Mazzini. Lo stilista in prestito da anni al reality tersicoreo della Rai – che in termini di polemiche e abbandoni improvvisi non sta attraversando proprio un periodo sereno – è finito nella bufera dopo aver lasciato la trasmissione in diretta sabato scorso, per motivi personali. E ora la sua permanenza nel cast dellodel sabato sera di Rai 1 è in discussione.“con le”, suunE alla padrona di casa di, la solita compostissima Milly Carlucci, non basta rifugiarsi sull’effetto sorpresa o instillare curiosità e dubbi.