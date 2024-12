Secoloditalia.it - Assad è a Mosca: Putin gli ha concesso asilo. Il video dei ribelli nell’hangar dell’ex leader siriano tra decine di Ferrari

Dopo 54 anni si è dissolto in poco più di dieci giorni il regimedella famiglia, col suo ultimo esponente, il presidente Bashar al, al potere da un quarto di secolo, fuggito aassieme alla famiglia sotto la protezione di Vladimir. Un gran numero dirosse fiammanti, supercar Lamborghini e lussuose berline sono le auto a disposizione. A mostrarle è ungirato dai miliziani che hanno preso il potere in Siria e che sono entrati nel garage del palazzo presidenziale di Damasco. La lussuosa residenza diè stata saccheggiata questa mattina nell’elegante quartiere di Malki. La residenza, composta da tre edifici di sei piani, è stata saccheggiata in precedenza, dopo la presa di Damasco. Si stima che il patrimonio complessivo della famigliasi aggiri attorno a due miliardi di dollari.