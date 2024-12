Metropolitanmagazine.it - Antonio Ansoldi e Michela, chi sono l’ex marito e la figlia di Iva Zanicchi: “Avrei dovuto annullare il matrimonio”

Ivasi è sposata una sola volta nella sua vita, con. Unapparentemente felice che le ha regalato anche la grandissima gioia di diventare mamma. In realtà, molti anni dopo, a fare una confessione choc è stata proprio la cantante di Zingara che intervistata da Paola Perego a “Non disturbare” ha rivelato: “nonsposare mio. Non si meritava uncosì e questa è una delle cose tristi della mia vita”. Iltra i due non è mai stato annullato. A spiegarlo è stata proprio lache ha detto: “non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del, misposata in chiesa una volta, potevo annullarlo ma non l’ho fatto”.Tonino,della, è scomparso nel settembre del 2020 e per quanto riguarda invece la sfera professionale sappiamo che l’uomo scelse di seguire le orme del padre diventandone il suo braccio destro in campo discografico.