Liberoquotidiano.it - This is me, effetto-turbo con Pier Silvio Berlusconi: Mediaset chiude alla grandissima

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (is me)in bellezza questa scommessa di, ovvero capitalizzare la storia di un talent, Amici, che assurge a diventare il brand identificativo di tutta l'azienda. È una sorta di scelta di campo nel senso che la tv commerciale, che ha sempre privilegiato l'intrattenimento passando anche per i reality più fini a sé stessi, persegue ora la strada della fatica, del talento, dell'impegno e del «non esistono scorciatoie». A coronamento di tutto questo è comprensibile la sorprendente entrata in scena nel corso dell'ultima puntata di, sintesi di questa nuova svolta, un po' anche collegata con il coinvolgimento di conduttori più di sinistra come Bianca Berlinguer.