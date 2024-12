Sport.quotidiano.net - Spal Vis Pesaro 0-1: terza vittoria di fila per i pesaresi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 dicembre 2024 – Dopo un primo tempo senza sussulti al Paolo Mazza succede tutto nella ripresa. Infatti nei primi quarantacinque minuti è la Vis ad imporre il suo gioco senza però mai risultare pericolosa, nella ripresa è laa partire forte. Prima Mignanelli e poi Polito impensieriscono Vukovic, spettatore così come il suo collega Galeotti fino a quel momento. La Vis reagisce però subito con una conclusione di Di Paola in piena area di rigore che finisce di poco a lato.che passano poi in vantaggio dagli sviluppi da corner. È un ennesimo ottimo calcio piazzato a portar gioia al popolo biancorosso oggi assente. Paganini dopo una partita di sostanza è infatti abile ad arrivare per primo a rimbalzo e a ribadire in rete il palo di Coppola. La reazione dellaè affidata alla propria bandiera: Mirco Antenucci che richiama Vukovic al grande intervento.