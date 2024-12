Sport.quotidiano.net - Riflettori sul ’GP Duomo’. Ultimo show di Vivid Wise

La grande ippica sbarca a Firenze. Domani all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ è in programma lo storico e prestigioso 78° Gran Premio Duomo di trotto. Evento internazionale di Gruppo 1 sui 1600 metri, con montepremi di euro 121.000, ideato nel dopoguerra dal direttore delle Mulina Giuseppe Camarrone. In pista cavalli indigeni di 5 anni ed esteri di 4 anni e oltre. Nelle precedenti edizioni di questa corsa sono registrati i nomi di formidabili primatisti europei come Tornese, Keystone Patriot e Crown’s Invitation. L’edizione 2024 propone otto eccellenti cavalli fra cui spiccaAs, campione uscente 2023, che cercherà di concludere la fantastica carriera facendo suo il 22° Gran Premio di Gruppo 1. Ad ostacolare il suo cammino da probabile leader della corsa, ci proveranno i titolati Capital Mail con Antonio di Nardo e Bleff Dipa, grande finisseur guidato dall’esperto Robi Vecchione, mentre l’indigeno Dolce Viky potrebbe inserirsi per un valido piazzamento.