.com - Promozione / Tre punti pesanti per la Vigor Castelfidardo: 1-0 sull’Appignanese

Gli ospiti non hanno demeritato ma alla fine vince chi fa gol. Allo scadere prima traversa di Luque poi Lombardi salva su punizione di CarboniVALLESINA, 7 dicembre 2024 – Al ‘Leo Gabbanelli’ dilaconquista trepreziosissimi per la classifica.Stampella – PernaPRIMO TEMPO – Va subito in gol lache già al 2? conclude con Corneli ma è bravo Amico a mettere in angolo. Al 3? il gol: palla in verticale al centro, difesa ospite in bambola, il portiere Amico ci mette del suo e Stampella di testa mette in rete. L’Appignanese reagisce e si mostra propositiva. Al 10? Barigelli conclude da buona posizione, Amico devia in angolo. La gara va avanti con capovolgimenti di fronte ed al riposo il risultato parziale è 1-0.SECONDO TEMPO – Si riparte sulla falsariga del primo tempo con i padroni di casa che comuque danno l’impressione di controllare senza affanno.