Ilgiorno.it - Pet therapy in ospedale: il cane Popper porta gioia e sollievo ai pazienti

Spesso sono sorrisi, occhi pieni di, momenti in cui ci si convince a fare quello che non si voleva più fare. Altre volte sono lacrime, attimi in cui si tira fuori il dolore. Le reazioni che hanno iche interagiscono con i cani che vengono a fare loro visita nei reparti ospedalieri sono diverse, ma tutte molto intense. Daria Da Col e illo sanno bene. "Sapevo dalla letteratura che è terapeutico il rapporto con il, ma con i miei cani, come, le aspettative teoriche sono state superate dalla realtà – afferma la volontaria –. Mi è rimasta impressa la visita a una malata inappetente, che non ne voleva sapere di mangiare, che si è sbloccata nel momento in cui è stata travolta dalla simpatia die ha accettato di fare un boccone lei e un boccone il".