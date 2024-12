Movieplayer.it - Ops, è già Natale, l’intervista a regista e protagonista: “Amiamo l’atmosfera natalizia e stare insieme"

Leggi su Movieplayer.it

L'atmosfera, l'Italia, una storia family che scalda il cuore: Ops! È giàè il film giusto per prepararsi alle Feste. Cen ne ha parlato ilPeter Chelsom e la giovane (e brava)Antonella Rose. In sala. Dolomiti, Italia. Come ogni anno Abbie e Jacob vengono nel nostro paese per portare la figlia Claire, di 10 anni, nell'hotel di proprietà del nonno, a cui lei è molto legata. Ma per questa volta l'intento e il momento sono diversi: se di solito ci vanno per, questa volta hanno anticipato all'estate perché sono in procinto di separarsi e vogliono che sia il nonno Lawrence a comunicarlo alla bambina, puntando sul fatto che il forte legame che anno aiuti la nipote ad accettare meglio la situazione. Ma quel che accade nella storia di Ops! É giàva un .