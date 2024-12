Bergamonews.it - No del Consiglio di Stato alla chiusura anticipata della caccia in Lombardia: “Sentenza di buon senso, ma ora una norma”

Leggi su Bergamonews.it

Con ordinanza del 6 dicembre, ildiha respinto la richiesta di sospensionedel Tare del calendario venatorio regionale, avanzata dalle associazioni animaliste.“I Giudici d’appello – spiega Feder– hanno atteche i Key Concept sui periodi di migrazione non sono giuridicamente vincolanti, possono essere superati con prova contraria e ha poi riconosciuto che quelli utilizzati dall’ISPRA, a differenza di quelli degli altri Stati europei, si basano su un criterio probabilistico prudenziale che “considera la specie in migrazione quando per questa si individuano ‘i movimenti più precoci sul territorio’. I Giudici hanno poi riconosciuto che la motivazione data dRegione a scostamento dal parere dell’ISPRA appare ‘appropriata e completa in relazione alle diverse valutazioni dei diversi organi istituzionali e alle linee guida europee’”.