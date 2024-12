Mistermovie.it - Mister Movie | Aaron Pierre Prende il Comando di John Stewart nel DCU

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Un Annuncio Ricco di EmozioneNel mese di ottobre 2024, è stato ufficialmente confermato chesaràin “Lanterns”, una nuova serie del DC Universe (DCU) prodotta da James Gunn e Peter Safran., noto per il suo ruolo in Rebel Ridge, interpreterà al fianco di Kyle Chandler, che darà vita a Hal Jordan, un altro iconico Green Lantern. In un’intervista con ComicBook,ha espresso il suo entusiasmo per l’opportunità di dare vita a, assicurando ai fan che si impegnerà al massimo per onorare e elevare il personaggio.La Dedizione di“Il team è semplicemente super, super eccitato di raccontare questa storia alla gente,” ha affermato. “Farò del mio meglio per servire, onorare ed elevaree il Corpo delle Lanterne Verdi in ogni modo possibile.