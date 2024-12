Spazionapoli.it - Lukaku, il bilancio contro la Lazio non è dei migliori: il dato allarma i tifosi

Romeludovrà guidare il Napoli nella sfida di campionatola, ma il suopersonale in passato non è così positivo Dopo la disfatta di Coppa Italia, il Napoli si ritroverà nuovamentela, questa volta in campionato. Gli azzurri hanno momentaneamente perso la testa della classifica a discapito dell’Atalanta. La Dea ha battuto per 2-1 il Milan e si è portata momentaneamente a +2 dalla squadra di Conte, che domenica al Maradona andrà a caccia della vendetta sui biancocelesti.In campo si rivedrà la squadra titolarissima con Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Olivera a sinistra e la coppia di centrali Rrahmani-Buongiorno. In mezzo al campo spazio ai soliti Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre in attacco riecco Politano, Kvaratskhelia e Romelu. Proprio sul belga ci siamo voluti concentrare sul suopassatola